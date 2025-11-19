Логотип РИА URA.RU
Захарова заявила, что Россия борется с реабилитацией нацизма почти круглосуточно

20 ноября 2025 в 03:41
Захарова призвала противостоять реабилитации нацизма всеми способами

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия ведет системную борьбу с реабилитацией нацизма, используя все доступные способы. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, в этом вопросе не должно быть лимитов или самоограничений.

«Мы работу эту ведем системно. Это и работа на международных площадках, потому что связана с международным правом. Безусловно, это работа со всеми международными организациями. И организациями системы ООН, такими как ЮНЕСКО. И с другими международными организациями, как ОБСЕ. И так далее. Это работа в международных форматах, таких как СНГ», — заявила Захарова в 80-ю годовщину начала Нюрнбергского процесса, передает РИА Новости.

Мария Захарова подчеркнула, что Генеральная Ассамблея ООН поддержала предложенный Россией проект резолюции, направленный на предотвращение распространения нацизма, неонацизма, расизма и ксенофобии, а также связанных с ними практик. Документ закрепляет результаты Нюрнбергского процесса и адаптирует их к современным реалиям.

