В мире

Алаудинов: на место Зеленского назначат Залужного

20 ноября 2025 в 03:40
Алаудинов: США попытаются убрать Зеленского, чтобы предотвратить кризис власти на Украине

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

После коррупционного скандала на Украине США попытаются сместить действующего лидера страны Владимира Зеленского и поставить на его место бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного, который сейчас находится в Лондоне. Об этом заявил генерал-лейтенант российской армии, командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов. 

«После скандала с разворованными деньгами на Украине кризис власти и кризис на фронте. Американцы понимают, что Зеленского надо убирать. Штаты будут тащить на место Зеленского Залужного», — рассказал ТАСС Алаудинов.

По его словам, если Россию сейчас не остановить, «то у них сейчас все посыпется». Поэтому Запад будет делать все возможное, чтобы по новому переформатировать ВСУ и украинскую власть против России.  

Ранее спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук объявил о приостановке работы парламента из-за коррупционного скандала, связанного с окружением президента Зеленского. Отношения между Зеленским и Вашингтоном также стали более напряженными на фоне коррупционного скандала, связанного с его командой

Материал из сюжета:

Спецоперация РФ на Украине

