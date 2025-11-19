В Пензенской области временно приостановили работу аэропорта
В воздушном пространстве Пензенской области ввели временный запрет на перелеты
20 ноября 2025 в 04:20
Пензенская авиагавань закрыла небо
Фото: Роман Наумов © URA.RU
В Пензенской области введены ограничения работы воздушного пространства. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.
«В Пензенской области введены планы „Ковер“ и „Беспилотная опасность“. Действуют ограничения на приём и выпуск воздушных судов, а также на работу мобильного интернета для гарантии безопасности», — оповестил граждан губернатор региона Олег Мельниченко.
