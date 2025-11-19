Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

Криминал

«Ведомости»: у дагестанского депутата Муртузалиева хотят изъять имущество на 850 млн

«Ведомости»: у дагестанского депутата Муртузалиева изымут имущество на 850 млн
20 ноября 2025 в 03:26
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Генпрокуратура требует изъять у Муртузалиева квартиры, земельные участки и офисы

Генпрокуратура требует изъять у Муртузалиева квартиры, земельные участки и офисы

Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Генпрокуратура РФ требует обратить в доход государства коррупционное имущество депутата Народного собрания Республики Дагестан Муртузали Муртузалиева и членов его семьи. Об этом сообщает источник газеты «Ведомости», знакомый с исковым заявлением.

«Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства коррупционное имущество депутата Народного собрания Республики Дагестан Муртузали Муртузалиева, а также членов его семьи. По данным надзора, за 10 лет он на незаконные доходы приобрел имущество, стоимость которого в настоящий момент составляет свыше 850 млн руб», — сообщил источник газеты.

По данным источника, знакомого с иском, за период с 2012 по 2024 год депутат приобрел имущество на сумму не менее 376 млн руб. К 2025 году их цена на рынке выросла до 850 млн руб. Всего Генпрокуратура потребовала обратить в доход России 22 объекта имущества. Квартиры, земельные участки, офисные помещения и автомобиль.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал