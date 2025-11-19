«Ведомости»: у дагестанского депутата Муртузалиева хотят изъять имущество на 850 млн
Генпрокуратура требует изъять у Муртузалиева квартиры, земельные участки и офисы
Генпрокуратура РФ требует обратить в доход государства коррупционное имущество депутата Народного собрания Республики Дагестан Муртузали Муртузалиева и членов его семьи. Об этом сообщает источник газеты «Ведомости», знакомый с исковым заявлением.
«Генпрокуратура потребовала обратить в доход государства коррупционное имущество депутата Народного собрания Республики Дагестан Муртузали Муртузалиева, а также членов его семьи. По данным надзора, за 10 лет он на незаконные доходы приобрел имущество, стоимость которого в настоящий момент составляет свыше 850 млн руб», — сообщил источник газеты.
По данным источника, знакомого с иском, за период с 2012 по 2024 год депутат приобрел имущество на сумму не менее 376 млн руб. К 2025 году их цена на рынке выросла до 850 млн руб. Всего Генпрокуратура потребовала обратить в доход России 22 объекта имущества. Квартиры, земельные участки, офисные помещения и автомобиль.
