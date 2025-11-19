ТАСС: уголовное дело грозит экс-главе Краснодарского краевого суда

Сейчас экс-глава Краснодарского суда Александр Чернов проживает на Кипре Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Экс-главе Краснодарского краевого суда Александру Чернову грозит уголовное дело. Об этом сообщает источник ТАСС из правоохранительных органов.

«В отношении экс-главы Краснодарского краевого суда Чернова могут возбудить уголовное дело», — сообщают правоохранители. 27 ноября 2025 года Высшая квалификационная коллегия судей РФ может лишить Александра Чернова статуса судьи в отставке. В случае положительного решения он потеряет соответствующие льготы и судейские пенсии.

Однако, по данным СМИ, сейчас экс-судья Чернов находится на Кипре и не планирует возвращаться в Россию. В августе 2025 года, Генпрокуратура подала иск об изъятии активов Чернова на сумму более 13 млрд рублей.

