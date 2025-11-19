НАСА: космический объект 3I/ATLAS по сути является снежным комом

Комета 3I/ATLAS - по сути гигантский снежный ком диаметром в несколько километров Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Космический объект — комета 3I/ATLAS по сути является снежным комом диаметром в несколько километров. Об этом заявили в НАСА.

«Комета 3I/ATLAS по своей сути является снежным комом диаметром более 5,5 километра. Это межзвездная комета. Кометы — это крошечный космический снежок. Изучая их, мы узнаем окружающую среду места, откуда они прибыли», — заявила заместитель руководителя управления научных миссий Национального управления по аэронавтике и исследованию космоса США (НАСА) Никола Фокс в соцсети «Х».

Ранее НАСА официально заявило, что комета 3I/ATLAS естественного происхождения и не представляет угрозы для Земли. Доказательства ее происхождения получены с помощью восьми космических аппаратов, спутников и телескопов. Максимальное приближение кометы к Земле ожидается 19 декабря 2025 года.