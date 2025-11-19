Компания группы S7 расширила завод по ремонту двигателей Airbus и Boeing в Москве

Новый завод позволит продлить срок жизни самолета в России Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Компания S7 Technics (входит в группу S7) завершила строительство второй очереди завода в Москве, который занимается ремонтом авиадвигателей и их деталей для самолетов семейств Airbus 320 и Boeing 737. Запуск нового корпуса позволит компании увеличить количество ремонтов силовых установок и их компонентов в полтора раза к 2027 году. Об этом сообщил заместитель гендиректора S7 Technics Андрей Соколов.

«Мощности S7 Technics по капитальному ремонту двигателей вырастут с 40 до 65 единиц в год, а время, затрачиваемое на эти работы, сократится в полтора раза», — отметил топ-менеджер. Его слова приводит издание «Ведомости». Расширение предприятия позволит освоить ремонт критически важных компонентов и решить одну из самых острых проблем авиаремонтной отрасли — простои из-за логистических ограничений.

S7 Technics уже научилась выполнять работы по разборке двигателей, инспектировать детали и определять их ремонтопригодность. Сейчас компания занимается деталями турбовентиляторных двигателей CFM56-5В для Airbus A320 и CFM56-7В для Boeing 737, а также вспомогательными силовыми установками Honeywell.

С 2022 года S7 Technics провела более 380 капитальных и локальных ремонтов авиадвигателей самолетов Boeing и Airbus. Вопрос о ремонтах авиадвигателей в России стал особенно острым после 2022 года, когда из-за санкций отечественные авиакомпании лишились возможности покупать новые самолеты иностранного производства и запасные части для них.