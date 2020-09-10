Вадим Шумков проголосовал в областном КВЦ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

Губернатор Курганской области Вадим Шумков проголосовал на выборах в облдуму на избирательном участке в областном культурно-выставочном центре, передает корреспондент URA.RU. При этом очевидцы сообщают, что глава региона изначально пришел без паспорта. Документ ему позже передал помощник.

«Была заминка. Оказалось, что у Шумкова нет с собой паспорта. За паспортом тут же убежал помощник губернатора. Документ принесли буквально через одну-две минуты», — поделился инсайдер. Также он обратил внимание, что губернатору на входе предлагали маску и перчатки, но он отказался, так как пришел со своими средствами защиты от коронавирусной инфекции. В пресс-службе главы региона на вопрос о забытом паспорте ответили, что не располагают такой информацией.

Шумков заявил, что пришел на выборы в первый день досрочного голосования, дабы подать пример курганцам. «Хорошая, ясная погода. У людей мало времени, соблазн съездить на дачу, за грибами. Я приглашаю всех проголосовать заранее, чтобы выходные посвятить семье, себе, заниматься домашними делами», — объяснил он. Шумков также предположил, что явка будет «в районе средней». Конкретных цифр он называть не стал: «Я не цыган, предсказывать не могу».

Выборы в Курганскую областную думу стартовали 11 сентября и продлятся до 13 сентября. На места в региональном парламенте претендуют представители «Единой России», «Справедливой России», КПРФ, ЛДПР, «Партии Роста», «Партии пенсионеров». Также в эти дни пройдут выборы в Шадринскую городскую думу и в 21 районную думу.

Вадим Шумков пришел в своих маске и перчатках и отказался от предложенных на избирательном участке Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU