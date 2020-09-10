Оказалось, он стоял на учете у психиатра Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Убийство двух девушек на Уктусе

Екатеринбуржец Алексей Александров погубил жизни двух девушек из-за детских обид. Такие показания прозвучали сегодня в суде во время допроса обвиняемого. Александров признался, что всю жизнь искал, на ком выместить злобу.

«Эта программа утилизации полученного мной урона. Его надо было куда-то девать. В моей голове существовал специальный буфер, где я накапливал все эти травмы, полученные в школе», — показал он в суде.

Погибшие Ксения Солтанова и Наталья Кузнецова Фото: соцсети

Также он подробно рассказал, как совершал убийство — выехал на «охоту» в поисках жертв на велосипеде и на горе Уктус увидел двух незнакомых девушек. «В ходе осмотра были обнаружены цели, подходящие под мою программу», — говорит Александров. Он подъехал к ним и начал расстреливать их из пневматической винтовки.

В какой-то момент оружие заклинило (оно было доработано вручную для усиления мощности выстрелов — прим. ред.) и ему пришлось несколько раз нажимать на курок. «Я не смог выстрелить, сменил стратегию нажатия на спуск — выстрелов не произошло, — говорит Александров. — Попробовал новую стратегию — расслабиться, выстрелов не произошло. Прогулялся еще немного — на четвертую попытку выстрел произошел».

Девушка, в которую он стрелял, в тот момент была еще жива — она стояла на коленях и закрывалась от него коробкой от пиццы. «После того, как опустила руки, я выстрелил ей в висок. С телефона играла музыка. Я его выключил», — рассказал стрелок.

Инженер-конструктор оборонного завода им. Калинина Алексей Александров расстрелял 28-летнюю Наталью Кузнецову и 29-летнюю Ксению Солтанову на горнолыжном комплексе «Уктус» 25 августа 2018 года. Следователи СКР поймали его через год после убийства — нашли его через форум любителей оружия, на котором он консультировался, как усилить мощность своей пневматики. В суде выяснилось, что он состоял на учете у психиатра.