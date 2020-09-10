В ХМАО вымерла деревня и теперь ее ликвидируют

Деревня Усть-Колекъеган (входила в состав сельского поселения Ваховск Нижневартовского района) официально перестала существовать. Решение принято на заседании регионального правительства. Соответствующий документ опубликован на едином официальном сайте госорганов ХМАО.
«Упразднить деревню Усть-Колекъеган, расположенную в границах Нижневартовского района, в связи с отсутствием в ней постоянно проживающего и зарегистрированного в установленном порядке населения», — написано в информационной справке.
В пресс-службе администрации Нижневартовского района журналисту URA.RU рассказали, что в деревне Усть-Колекъеган больше не осталось местных жителей. «Несколько лет назад администрацией было установлено местонахождение 13 человек, которые были прописаны в деревне. Все они получили субсидии на покупку нового жилья. По нашей информации, люди переехали в Нижневартовск и Излучинск», — добавили в пресс-службе мэрии.
Из официальных документов следует, что в деревне нет промышленности, строительных, транспортных или социально-культурных организаций. Также отсутствуют магазины и иная инфраструктура. В пресс-службе администрации добавили, что ранее были по той же схеме ликвидированы деревни Пуг-Юг и Колекъеган, но перед этим все оставшиеся дома снесли, а мусор вывезли.
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