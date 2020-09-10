10 сентября 2020
09 сентября 2020

В ХМАО вымерла деревня и теперь ее ликвидируют

© Служба новостей «URA.RU»
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Доставка почты в труднодоступные районы Свердловской области, заброшенный дом, деревня, лес
Все, кто там жил, получили субсидии на покупку новых квартир Фото: Анна Майорова © URA.RU

Деревня Усть-Колекъеган (входила в состав сельского поселения Ваховск Нижневартовского района) официально перестала существовать. Решение принято на заседании регионального правительства. Соответствующий документ опубликован на едином официальном сайте госорганов ХМАО.

«Упразднить деревню Усть-Колекъеган, расположенную в границах Нижневартовского района, в связи с отсутствием в ней постоянно проживающего и зарегистрированного в установленном порядке населения», — написано в информационной справке.

В пресс-службе администрации Нижневартовского района журналисту URA.RU рассказали, что в деревне Усть-Колекъеган больше не осталось местных жителей. «Несколько лет назад администрацией было установлено местонахождение 13 человек, которые были прописаны в деревне. Все они получили субсидии на покупку нового жилья. По нашей информации, люди переехали в Нижневартовск и Излучинск», — добавили в пресс-службе мэрии.

Из официальных документов следует, что в деревне нет промышленности, строительных, транспортных или социально-культурных организаций. Также отсутствуют магазины и иная инфраструктура. В пресс-службе администрации добавили, что ранее были по той же схеме ликвидированы деревни Пуг-Юг и Колекъеган, но перед этим все оставшиеся дома снесли, а мусор вывезли.

Ранее URA.RU писало, что в отдаленном селе Корлики (Нижневартовский район, ХМАО) появился сквер аборигенов. Идею его строительства предложили местные жители и члены организации «Спасение Югры».

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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