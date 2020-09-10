Глав районов Екатеринбурга лишают десятков миллионов

Главам районов Екатеринбурга придется отказаться от 10-20% финансирования Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Бюджеты районов Екатеринбурга на 2021 год будут существенно сокращены — до уровня 2018 года. Как сообщили источники URA.RU в городских структурах власти, на одном из последних совещаний такая установка была транслирована первым вице-мэром Александром Ковальчиком.

«Озвучено, что нужно быть готовыми к тому, что сметы районов на следующий год будут примерно на уровне 2018-го», — сообщил источник. В 2018 году бюджеты районов составили в общей сложности 2,8 миллиарда рублей, в 2020 — 4,3 миллиарда.

Другой инсайдер заявил URA.RU, что «не слышал про 2018 год». «Предложено сократить сметы на 10% (на 428 миллионов в сумме — прим. ред.). Совершенно точно не сократят зарплаты и коммунальные платежи. По другим статьям корректировка пройдет только после того, как будет понятно с доходной частью, которая пока не определена», — описал ситуацию статусный городской чиновник.

Еще один источник агентства рассказал, что бюджеты районов на 2021 год сократятся на 20% (то есть на 857 миллионов) по текущим расходам. «Сметы и правда будут не богатые», — добавил собеседник URA.RU. В пресс-службе мэрии Екатеринбурга обещали прокомментировать ситуацию позднее. Как ранее сообщало агентство, в середине 2020 года из-за пандемии власти Екатеринбурга сократили доходную часть бюджета с 24,9 млрд до 21,9 млрд рублей.