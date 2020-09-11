В Кремле ответили на идею ввести базовый доход для россиян

В Кремль поступает много инициатив от знающих людей, отметил Дмитрий Песков Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Кремле пока что не было предметных обсуждений о возможности введения в РФ гарантированного дохода для всех граждан. Об этом во время общения с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока предметных обсуждений на этот счет не ведется», — заявил Песков. Он отметил, что в Кремль приходит большое количество инициатив от людей со знаниями и опытом, и все они не остаются без внимания.

Ранее глава «Единой России» Дмитрий Медведев предложил ввести в РФ минимальный гарантированный доход для граждан, напоминает RT. Медведев считает, что выплачивать его стоит каждому, независимо от профессии и социального положения.