В Кремле ответили на идею ввести базовый доход для россиян

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит Владимира Путина в Ханты-Мансийск, песков дмитрий, портрет
В Кремль поступает много инициатив от знающих людей, отметил Дмитрий Песков Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В Кремле пока что не было предметных обсуждений о возможности введения в РФ гарантированного дохода для всех граждан. Об этом во время общения с журналистами заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Пока предметных обсуждений на этот счет не ведется», — заявил Песков. Он отметил, что в Кремль приходит большое количество инициатив от людей со знаниями и опытом, и все они не остаются без внимания.

Ранее глава «Единой России» Дмитрий Медведев предложил ввести в РФ минимальный гарантированный доход для граждан, напоминает RT. Медведев считает, что выплачивать его стоит каждому, независимо от профессии и социального положения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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