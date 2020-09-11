Кремль ответил на ультиматум ФРГ по Навальному

Дмитрий Песков считает, что другие страны не могут диктовать России, что делать с ситуацией с Алексеем Навальным Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Алексей Навальный впал в кому

В России не могут возбудить уголовное дело по ситуации с блогером Алексеем Навальным на основе результатов анализов, проведенных в лаборатории Германии. Об этом во время конференц-колла заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Нам не нравится, когда другие страны нам диктуют, какие юридические процедуры и в какой момент начинать», — ответил Песков журналистам. Он подчеркнул, что возбудить уголовное дело в данный момент невозможно. Пресс-секретарь президента отметил, что того же не могут сделать в Германии на основе анализов, полученных в России. Песков напомнил, что по ситуации с Навальным проводятся проверочные мероприятия, и российская сторона надеется получить информацию от представителей ФРГ.

Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву. Самолет экстренно посадили в Омске, блогера госпитализировали. Навальный пришел в сознание 7 сентября в немецкой больнице «Шарите». Власти Германии утверждают, что блогера отравили веществом из группы ядов «Новичок», передает RT. Ранее в Кремле опровергли информацию о создании комиссии по расследованию инцидента с блогером, передает «Национальная служба новостей». Отмечается, что премьер-министр Италии Джузеппе Конте не правильно понял президента РФ Владимира Путина по этому вопросу. Германия потребовала разъяснений от России по ситуации с блогером и возбуждения уголовного дела. В противном случае они пригрозили ответными мерами.