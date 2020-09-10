Безработным в Курганской области задерживают выплаты

Курганцам, которые стоят на бирже труда, задерживают выплаты пособия по безработице. Об этом URA.RU рассказали сразу несколько источников, которые имеют официальный статус безработных.
«Пособие за август ожидал получить еще на прошлой неделе. Сегодня устал ждать и созвонился — сказали будут перечислять только на следующей неделе, может быть. А может и не быть», — пояснил один из инсайдеров.
С его слов, обычно пособия перечисляли очень оперативно, через 2-3 дня после очередной плановой перерегистрации. Она заключается в простом звонке своему инспектору в центре занятости.
Другой источник отметил, что за август, действительно, деньги перечислили с задержкой. «Но задержка была не существенна. И мне не приходится звонить. Как поставили на учет, так и перечисляют пособие ежемесячно. За август деньги уже пришли», — уточнила безработная.
В департамент информационной и внутренней политики направлен запрос. На момент публикации ответ не поступил.
Ранее агентство сообщало, что в регионе к концу мая 2020 года количество безработных выросло в 1,9 раза по сравнению с маем прошлого года. Об этом в отчете за январь—май 2020 года сообщил Свердловскстат. Численность безработных по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличилась на 6 031 человека.
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