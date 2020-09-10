Расширение дорог для будущего гипермаркета «Лента» в Перми вызвало недовольство водителей. Торговая сеть ведет работы на бульваре Гагарина и прилегающих к нему улицах, на месте бывшей «Пермской ярмарки».
В редакцию URA.RU обратился один из водителей, который пояснил, что из-за перекрытия ул. Патриса Лумумбы, перед бульваром Гагарина образовалась пробка. «Ко всему прочему перекрыта одна из полос улицы (П.Лумумбы — прим.ред.). Теперь автомобилистам запрещено поворачивать на нее с бульвара Гагарина. Приходится несколько километров объезжать, тем, кто работает на ул. А.Гайдара», — пояснил житель Перми.
Начальник Пермской дирекции дорожного движения Максим Кис подтвердил URA.RU, что работы у «Пермской ярмарке» не препятствуют движению автотранспорта только на ул. Революции и бульваре Гагарина.
«На ул. Патриса Лумумбы выполняются работы по расширению проезжей части, организации парковочных мест. Для этого требуется переустройство коммуникаций. На время производства работ организовано одностороннее движение по одной полосе, в сторону бульвара Гагарина», — указал Кис. По данным дирекции дорожного движения Перми, все работы по расшиернию проезжей части у Пермсской ярмарки» должны завершиться в ноябре 2020 года.
В конце июня директор по экономике ООО «Лента» Игорь Рысь, заявил, что компания готова приступить к расширению транспортной развязки у торгового объекта. Кроме того, ритейлер намерен благоустроить прилегающую к нему территорию.
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