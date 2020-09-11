Михаил Ефремов не столкнется с проблемами в колонии, уверен Александр Сидоров Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Лучшее, что может ждать актера Михаила Ефремова в колонии, это назначение на должность библиотекаря. Так он сможет провести годы заключения максимально комфортно. Об этом URA.RU рассказал писатель, эксперт по тюремному быту Александр Сидоров, более известный как Фима Жиганец.

«Библиотекарь — это самая вкусная и козырная должность на зоне. У всех, кто в колонии становился библиотекарями, кого я знаю, была отдельная комната для жилья. Он находится как бы между работниками и осужденными и ни к кому не принадлежит. При этом все обращаются помощью. Арестанты — за советом по выбору книжки или разрешению спора, а сотрудники — просят написать реферат, курсовую для учебы или еще что. А даже если не библиотекарь, в любом случае Ефремов получит нахлебную должность по своей специальности — актерский кружок, например», — рассказал URA.RU Сидоров.

В колонии у Ефремова не будет проблем ни с заключенными, ни с сотрудниками, уверен Сидоров. «Слишком яркая, известная фигура. В любом случае будет на льготных условиях — никто из руководства ФСИН, самого учреждения или арестованных не захочет неприятностей. Посидит какое-то время, а потом, думаю, пойдет разговор об условно-досрочном освобождении», — заключил Сидоров.

Михаил Ефремов попал в ДТП в июне в центре Москвы. В нетрезвом состоянии он выехал на встречную полосу и столкнулся с другой машиной. Ее водитель Сергей Захаров погиб в больнице. Ефремова отправили под домашний арест, в сентябре суд приговорил актера к восьми годам в колонии общего режима.