11 сентября 2020
10 сентября 2020

Источник: трехдневные выборы не спасут явку в Курганской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Выборы депутатов Курганской областной думы. Курган , пенсионерка, выборы, голосование, бабушка, бюллетень, выборы 2020, выборы в облдуму
Большинство избирателей придет на выборы 13 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
новость из сюжета
Выборы в Курганскую областную думу-2020

В Курганской области начался второй день голосования на выборах в областную думу. Впервые в регионе проходит трехдневное голосование, но несмотря на это собеседники URA.RU не прогнозируют высокую явку.

«Солнечный и теплый день — традиционный фактор для снижения явки. Люди уезжают на дачи, на природу. Им не до посещения избирательных участков», — поделился инсайдер. Он отметил, что не ждет высоких цифр по явке по итогам второго дня голосования.

Политолог Сергей Ширяев обратил внимание — некоторые курганцы не понимают, что такое предварительное голосование и поэтому сомневаются в том, будет ли принят их голос. Потому большинство избирателей придет на выборы 13 сентября. «Полагаю, что власти поставили задачу минимум по явке не менее результата 2015 года — 30%. А максимум может быть любым», — считает Ширяев.

Выборы в Курганскую облдуму проходят с 11 по 13 сентября. За места в облдуму борются кандидаты «Единой России», ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России», «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» и «Партии роста». Также в Курганской области выбирают депутатов в 22 районные думы и в Шадринску гордуму.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган», Viber-канале «Курган» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...