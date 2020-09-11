Источник: трехдневные выборы не спасут явку в Курганской области

Большинство избирателей придет на выборы 13 сентября Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

В Курганской области начался второй день голосования на выборах в областную думу. Впервые в регионе проходит трехдневное голосование, но несмотря на это собеседники URA.RU не прогнозируют высокую явку.

«Солнечный и теплый день — традиционный фактор для снижения явки. Люди уезжают на дачи, на природу. Им не до посещения избирательных участков», — поделился инсайдер. Он отметил, что не ждет высоких цифр по явке по итогам второго дня голосования.

Политолог Сергей Ширяев обратил внимание — некоторые курганцы не понимают, что такое предварительное голосование и поэтому сомневаются в том, будет ли принят их голос. Потому большинство избирателей придет на выборы 13 сентября. «Полагаю, что власти поставили задачу минимум по явке не менее результата 2015 года — 30%. А максимум может быть любым», — считает Ширяев.

Выборы в Курганскую облдуму проходят с 11 по 13 сентября. За места в облдуму борются кандидаты «Единой России», ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России», «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» и «Партии роста». Также в Курганской области выбирают депутатов в 22 районные думы и в Шадринску гордуму.