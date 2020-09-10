Тюменцы жалуются на подорожание полисов ОСАГО

Тюменские автовладельцы утверждают, что стоимость полисов ОСАГО выросла на 20% Фото: Илья Московец © URA.RU

В Тюмени стоимость полисов ОСАГО резко выросла примерно на 20%. Об этом URA.RU сообщили тюменские автовладельцы, обратившиеся в редакцию. Горожане связывают это с расширением диапазона базовых ставок страховки: для владельцев легковых автомобилей он увеличился на 10%. Но страховщики все отрицают.

«Я приехал страховать машину. Обычно платил за это около восьми тысяч рублей. А в этот раз мне насчитали десять. Потом уже узнал, что диапазон стоимости расширили в обе стороны на десять процентов. То есть, могут насчитать меньше, а могут больше. Мне вот больше насчитали», — пояснил агентству собеседник на условиях анонимности.

В одной из тюменских страховых компаний агентству пояснили, что расширение диапазона базовых ставок существенно на стоимость полисов не повлияло. Там уточнили, что для каждого автовладельца цена страховки рассчитывается индивидуально. «На конечную стоимость влияет более 20 факторов. Например, стаж водителя, марка и мощность двигателя машины и так далее. Очень часто цена на порядок увеличивается, если человек прописан в другом регионе с более высокими коэффициентами. Существенного увеличения стоимости полисов ОСАГО из-за расширения диапазонов на данный момент не зафиксировано», — заявили агентству специалисты страховой компании. Ранее URA.RU писало о том, что стоимость полисов ОСАГО может вырасти из-за новых правил расчета и расширения коридора базовых тарифов страхования.