ЯНАО близок к раскрытию главной политической интриги года

В ЯНАО работают 215 избирательных участков Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

Второй день голосования за депутатов заксобрания ЯНАО добавит больше ясности в то, кто из политиков войдет в новый состав парламента, приоткрыв тем самым главную политическую интригу года. В 8 часов утра 12 сентября вновь открылись избирательные участки. Источники URA.RU прогнозируют, что этот день даст наибольшую явку.

«В избирательной гонке уже сегодня наметятся явные фавориты, так как суббота принесет наибольшее число избирателей. Второй день выборов окажется самым важным, особенно для кандидатов-новичков», — поделился мнением собеседник URA.RU, знакомый с ходом голосования.

Председатель избиркома ЯНАО Андрей Гиберт заявил, что первый день выборов не принес неприятных сюрпризов. «Все 215 избирательных участков в Ямало-Ненецком автономном округе открылись вовремя. Без сбоев, без нарушений и обращений со стороны общественных наблюдателей», — прокомментировал Гиберт.

Выборы депутатов заксобрания ЯНАО и ряда муниципальных дум проходят 11—13 сентября. На кресла в окружном парламенте претендуют 297 кандидатов. Из них 286 человек выдвинуты семью политическими партиями. По итогам выборов только 22 человека займут места в парламенте. Летом губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов запланировал масштабное обновление команды своих заместителей, состава заксобрания и списка ямальских мэров. Обновление парламента запустит цепочку кадровых перестановок на многих высоких должностях.