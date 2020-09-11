После слов дизайнера и блогера Артемия Лебедева о памятнике «Родина-мать» следственное управление ФСБ начало проверку. Об этом сообщил адвокат Владимир Слащев, представляющий интересы председателя совета старейшин черкесской культурной диаспоры в Москве Юрия Агирбова.
В конце августа в своем блоге на Youtube дизайнер назвал монумент «Родина-мать зовет!», созданный на Мамаевом кургане в память о битве под Сталинградом, «ужаснейшим произведением советского монументального культурного искусства». В Госдуме такие слова посчитали недопустимыми. Кроме этого, он негативно высказался о черкесах.
«Мы попросили возбудить уголовное дело по трем статьям 280 (экстремизм), 282 (унижение по национальному признаку) и 354.1 (осквернение символов воинской славы). Заявление отправлено по почте, оно поступило в Управления ФСБ» — цитирует Слащева РИА «Новости». Адвокат отметил, что в ближайшее время их должны вызвать для дачи пояснений.
Артемий Лебедев — российский дизайнер, чья «Студия Артемия Лебедева» регулярно выполняет госзаказы. В частности, десятки миллионов рублей она получает за проекты, которые финансирует бюджет Москвы. При этом Лебедев в своих соцсетях регулярно дает отзывы на различные дизайнерские решения и произведения культуры.
Подписывайтесь на URA.RU в