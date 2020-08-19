Дизайнер Артемий Лебедев, который назвал монумент «Родина-мать зовет!» в Волгограде «уродским», оскорбил своих родственников. Такое мнение журналистам выразил ветеран Сталинградской битвы Борис Уткин.
«То, что говорит незнакомый мне Лебедев, — он просто-напросто смеется над своими, можно сказать, родственниками», — цитирует Уткина Daily Storm. По словам ветерана, Лебедев не является патриотом, если покушается на замысел и на то, что сделал автор монумента Евгений Вучетич.
Артемий Лебедев назвал памятник «ужаснейшим произведением советского монументального культурного искусства, которое, к сожалению, никуда не денешь». Так он отреагировал на просьбу жителей города вернуть монументу прежнее освещение, напоминает Nation News.
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