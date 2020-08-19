Ветеран осудил Лебедева за слова о монументе «Родина-мать». Дизайнер назвал скульптуру уродливой

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Мамаев курган. Волгоград, родина мать
Лебедев не является патриотом, если покушается на замысел и на то, что сделал автор монумента Евгений Вучетич, считает ветеран Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Дизайнер Артемий Лебедев, который назвал монумент «Родина-мать зовет!» в Волгограде «уродским», оскорбил своих родственников. Такое мнение журналистам выразил ветеран Сталинградской битвы Борис Уткин.

«То, что говорит незнакомый мне Лебедев, — он просто-напросто смеется над своими, можно сказать, родственниками», — цитирует Уткина Daily Storm. По словам ветерана, Лебедев не является патриотом, если покушается на замысел и на то, что сделал автор монумента Евгений Вучетич.

Артемий Лебедев назвал памятник «ужаснейшим произведением советского монументального культурного искусства, которое, к сожалению, никуда не денешь». Так он отреагировал на просьбу жителей города вернуть монументу прежнее освещение, напоминает Nation News.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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