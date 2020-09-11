11 сентября 2020

Минздрав России: вакцина от коронавируса направлена в регионы

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Вакцина. Ковид. Спутник V. Челябинск, прививка, вакцина, ампулы, covid, ковид, спутник v
Первая партия вакцины направлена в регионы России Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Вакцину от коронавируса «Спутник V» направили в регионы России. Об этом заявили в Минздраве РФ.

«Первая партия вакцины „Спутник V“ направлена в регионы России», —передает сообщение министерства РИА «Новости». Отмечается, что в рамках пилотной поставки будут отработаны логистические цепочки доставки препарата в субъекты РФ, распределение и организация вакцинации от COVID-19 граждан из группы риска.

Россия зарегистрировала 11 августа первую в мире вакцину от коронавируса. Ее разработал Центр имени Гамалеи. Вакцина получила название «Спутник V». Сразу после создания препарата вакцину на себе испытала дочь Владимира Путина. Также от коронавируса привился министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и мэр Москвы Сергей Собянин. 8 сентября вакцина поступила в гражданский оборот.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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