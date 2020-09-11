Минздрав России: вакцина от коронавируса направлена в регионы

Вакцину от коронавируса «Спутник V» направили в регионы России. Об этом заявили в Минздраве РФ.
«Первая партия вакцины „Спутник V“ направлена в регионы России», —передает сообщение министерства РИА «Новости». Отмечается, что в рамках пилотной поставки будут отработаны логистические цепочки доставки препарата в субъекты РФ, распределение и организация вакцинации от COVID-19 граждан из группы риска.
Россия зарегистрировала 11 августа первую в мире вакцину от коронавируса. Ее разработал Центр имени Гамалеи. Вакцина получила название «Спутник V». Сразу после создания препарата вакцину на себе испытала дочь Владимира Путина. Также от коронавируса привился министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, лидер ЛДПР Владимир Жириновский и мэр Москвы Сергей Собянин. 8 сентября вакцина поступила в гражданский оборот.
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