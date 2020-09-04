Собянин раскрыл, как перенес вакцину от COVID

Собянин рассказал путину о своем самочувствии после прививки от коронавируса Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал президенту России Владимиру Путину про свои впечатления от прививки против коронавируса. Глава столицы почувствовал тяжесть на полдня, сказано на сайте Кремля.

«Можно сказать, что я вообще практически не почувствовал никаких последствий. Единственное, была небольшая головная боль, какая-то тяжесть полдня, но это в пределах, так же, как иногда мы чувствуем, когда прививаемся от гриппа», — рассказал Собянин Путину. Сейчас глава города прошел уже половину большой стадии.

Московский мэр пояснил, что сделал прививку ради возможности агитировать за вакцинацию. Сейчас, судя по опросам, около половины россиян сомневаются в необходимости прививки, подчеркнул Собянин.

Мэр уверен, что его вакцинация поможет коллегам. «Но самое главное для меня, это дало уверенность, что мы правильно делаем», — заключил Собянин. Президент пожелал ему здоровья.

Дочь Владимира Путина испытала вакцину на себе почти сразу после ее создания. Президент заявил об этом 11 августа. Также от коронавируса привился министр промышленности и торговли России Денис Мантуров, пишет телеканал 360.

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