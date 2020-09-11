11 сентября 2020
10 сентября 2020

В МВД раскрыли подробности поножовщины у бара в Екатеринбурге

© Служба новостей «URA.RU»
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Погибший был ранее судим за грабеж Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Выяснились детали поножовщины возле бара в центре Екатеринбурга. Там погиб 18-летний парень, молодой человек ранее был судим. Об этом рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

«Сотрудники уголовного розыска личность скончавшегося мужчины установили. Им оказался гражданин 2002 года рождения, проживавший в Орджоникидзевском районе областного центра, ранее судимый по статье „грабеж“», — уточнил Горелых.

Поножовщина произошла в ходе драки. Злоумышленники нанесли мужчине 10 ножевых ранений, отметил глава пресс-службы. Сейчас полиция ищет свидетелей ЧП и проверяет ближайшие дома на наличие наружных камер. Процессуальное решение силовики примут после выяснения причины смерти пострадавшего.

Поножовщина возле знаменитого бара «Американка» случилась в ночь с 11 на 12 сентября. Очевидцы рассказали, что нападавшие убежали по улице Вайнера в сторону проспекта Ленина.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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