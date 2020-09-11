11 сентября 2020
10 сентября 2020

В Челябинской области озвучили результаты первого дня выборов

© Служба новостей «URA.RU»
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Текслер голосует на избирательном участке. Челябинск, выборы, текслер алексей, избирательный участок, голосование, текслер ирина
В Челябинской области за день проголосовала десятая часть избирателей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

В первый день выборов депутатов заксобрания Челябинской области в регионе проголосовали почти 10% избирателей. Об этом сообщили URA.RU в областном избиркоме.

«По итогам первого дня досрочного голосования 11 сентября явка на выборах в Челябинской области составила 9,41% избирателей, проголосовало 245 тысяч 145 человек», — сообщили URA.RU в избирательной комиссии.

11 сентября, в первый день голосования, на Южном Урале открылся 2 321 участок для голосования. В области проходят выборы депутатов ЗСО и всех муниципалитетов, кроме Челябинска и Трехгорного. В первый же день проголосовали губернатор Алексей Текслер, спикер заксобрания и лидер регионального отделения «Единой России» Владимир Мякуш, мэр Челябинска Наталья Котова и другие VIP.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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