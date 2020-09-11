Даже мэр столицы Челябинской области — в первую очередь женщина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Челябинской области-2020

Глава Челябинска Наталья Котова в День города сделала себе подарок. В магазине «Золотое яблоко» она приобрела набор косметики, передает корреспондент URA.RU.

Глава столицы Южного Урала отказалась обсуждать покупку, сказав лишь, что отдала предпочтение качественному бренду средней ценовой категории. Судя по сделанному видео, речь идет о косметике фирмы Lancome. Помада, карандаш и тушь обошлись всего в пять тысяч рублей.

Затем Котова отправилась на работу. «Нынешняя суббота не только выходной, но и второй день голосования. Кроме того, День города для главы Челябинска не только праздник, но и множество связанных с его проведением хлопот», — пояснила она корреспонденту URA.RU.

Накануне мэр Челябинска и супруга губернатора Ирина Текслер побывали в мастерской народного художника РФ Вардкеса Авакяна, где вручили ему памятный знак почетного гражданина Челябинска и поздравили с присвоением высокого звания. Впервые за всю историю города это было сделано не на банкете в честь Дня города. Кроме того, по инициативе первой леди области и Котовой, почетными гражданами стали не привычные челябинцам представители крупного бизнеса, а скульптор Авакян и экс-начальник милиции региона Юрий Луконин.

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU