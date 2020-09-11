Политолог объяснил, в чем главная загадка курганских выборов

По мнению политолога, курганские выборы будут менее предсказуемыми, чем обычно Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

Новая система голосования, когда выборы длятся три дня, может принести сюрпризы в Курганской области. Таким мнением по окончанию второго дня голосования с URA.RU поделился политолог Сергей Ширяев.

«Нынешняя явка означает, что придет та аудитория, которая традиционно эти выборы игнорировала. В какую сторону качнется их выбор — пока остается загадкой», — объяснил Ширяев. К такому выводу он пришел, исходя из данных по явке избирателей в регионе на 11 сентября. На момент написания новости, данные за 12 сентября не были опубликованы.

11 сентября выборы в регионе посетили 8,87% избирателей. Исходя из этого Ширяев сделал вывод, что явка избирателей в области будет выше, чем в 2015 году. Тогда курганские выборы посетили примерно 30% избирателей. «Если бы пришли люди, которые традиционно приходят в единый день голосования, то можно было бы более-менее предположить, как все будет развиваться», — добавил он.

В Курганской области с 11 по 13 сентября проходят выборы в облдуму. В них участвуют представители «Единой России», ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России», «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» и «Партии роста». Также в эти дни в регионе выбирают депутатов Шадринской гордумы и 22 районных дум.