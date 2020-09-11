На выборах в Курганской области раскрыли аутсайдеров по явке

В первый день выборов на участки пришли почти 9% избирателей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

В первый день на выборах в Курганской области проголосовали почти 9% избирателей. Такие данные озвучил председатель избирательной комиссии региона Валерий Самокрутов, передает корреспондент URA.RU. Самокрутов также назвал лидеров и аутсайдеров по явке.

Глава избиркома отметил, что, по предварительным данным, явка составила 8,87%. Он также обратил внимание на то, что в первый день голосования по поправкам в Конституцию явка была 8,88%. В числе аутсайдеров по явке — Курган, Шадринск и Кетовский районы. Лидерами оказались Половинский, Варгашинский и Мокроусовский районы.

Ранее были озвучены первые цифры по явке в Шадринске. В пресс-службе администрации города отметили, что по состоянию на 20:00 11 сентября в городе проголосовали 3072 человека (5,7%).

Выборы в Курганскую облдуму проходят с 11 по 13 сентября. В голосовании участвуют кандидаты «Единой России», ЛДПР, КПРФ, «Справедливой России», «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» и «Партии роста». Жители Зауралья также выбирают депутатов Шадринской гордумы и 22 районных дум.