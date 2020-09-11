Пермяков смутили списки избирателей в участковых комиссиях Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Жители Березников (Пермский край) заподозрили территориальную избирательную комиссию (ТИК) в манипуляциях со списками избирателей. Фамилии горожан, которые уже несколько лет не ходят на избирательные участки, оказались напечатаны крупным шрифтом. Об этом URA.RU рассказала одна из жительниц города Елена.

«Я видела своими глазами, что на одном из избирательных участков фамилии некоторых избирателей напечатаны крупными буквами. Стала проводить свое небольшое расследование, почему так, и поняла, что это те, кто много лет не ходит на избирательные участки», — пояснила пермячка. В списках, по ее словам, оказались фамилии ее ближайших родственников: мамы и старшей дочери.

Председатель ТИК Березников Леся Афанасьева в беседе с корреспондентом агентства пояснила, что никакой подоплеки в этом нет. «Списки избирателей поступают в систему ГАС „Выборы“ от регистрирующих органов (ЗАГС, УФМС и проч.) в электронном виде, а уже оттуда передаются в ТИК. Как они (регистрирующие органы — прим. ред.) у себя вели учет избирателей в базе, так мы печатаем списки, не внося в них правки», — рассказала Афанасьева.

В избирательной комиссии Пермского края агентству сообщили, что требований к тому, каким именно шрифтом должны быть напечатаны фамилии избирателей, нет. В Пермском крае с 11 по 13 сентября проходят выборы губернатора, довыборы в краевой парламент по трем избирательным округам (№ 2, 13,17) и более 20 муниципальных избирательных кампаний. Нарушений в ходе голосования не зафиксировано.