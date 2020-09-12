В Instagram Заворотнюк появилось сообщение спустя почти полгода. ФОТО

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Анастасия Заворотнюк. Екатеринбург, заворотнюк анастасия
У Анастасии Заворотюк и Петра Чернышева годовщина свадьбы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Анастасия Заворотнюк тяжело больна

Сегодня, 12 сентября прошло ровно 12 лет со дня свадьбы актрисы Анастасии Заворотнюк и ее супруга фигуриста Петра Чернышева. Этому событию была посвящена фотография в сториз в аккаунте артистки в Instagram.

На фотографии изображена Заворотнюк, которая обнимает своего мужа. Также в сториз есть ссылка, которая ведет на аккаунт «Поддержка Анастасии Заворотнюк». Новых публикаций на странице актрисы не было с 13 апреля текущего года.

В октябре 2019 года в СМИ появилась информация о том, что у Заворотнюк диагностировали опухоль головного мозга. По данным ряда изданий, актриса проходила лечение в онкологическом центре. Ее выписали из больницы с официальным диагнозом — глиобластома. Родные артистки подтвердили информацию о заболевании, однако раскрывать подробности не стали, напоминает. Знакомый больной раком актрисы и телеведущей Анастасии Заворотнюк сообщил, что знаменитость готовится к возвращению в профессию, передает агентство Nation News. По его словам, артистка чувствует себя гораздо лучше.

Анастасия Заворотнюк опубликовала сториз впервые за долгое время
Instagram Анастасия Заворотнюк

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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