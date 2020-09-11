В Кургане за день до конца выборов не готовы списки избирателей

В Курганской области не сформированы списки избирателей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Курганскую областную думу-2020

Некоторые территориальные избирательные комиссии Курганской области не готовы к выборам — нет пронумерованных и прошитых журналов со списками избирателей. Их они сформируют сегодня в 20:00, несмотря на то, что в регионе уже второй день проходят выборы, называемые предварительными. Информацию URA.RU рассказал председатель регионального отделения движения «Голос» Михаил Кузовков.

«В Западной ТИК члены комиссии прошили и пронумеровали журналы со списками избирателей. А в Восточной ТИК списки избирателей лежат на столах на отдельных листочках. Каждая комиссия сделала по-своему», — рассказал Кузовков.

Наблюдатели в Шадринске также обратили внимание на непрошитые журналы. «Мы проехали участки и обнаружили подобную ситуацию на пяти из них. На наш взгляд, это нарушение — кто гарантирует, что листки не заменят. Иногда 1 или 2 голоса решающие. Мы написали жалобу», — уточнил URA.RU доверенное лицо кандидатов на выборах Александр Андрюков. Члены ТИК пояснили, что списки еще уточняются. Журналы будут прошиты в 20:00.

Михаил Кузовков пояснил, что, изучив законодательные нюансы, движение «Голос» не усмотрело в этом нарушение. В законе говорится, что каждая книга списка избирателей должна быть прошита не позднее дня, предшествующего дню голосования. «Но в порядке ЦИК о досрочном голосовании [которое проходит 11 и 12 сентября] этот нюанс не оговорен. Получается фактически нарушения нет», — пояснил Кузовков.

На сайте ЦИК говорится, что жалобы по этому поводу поступают, но это не нарушение: «Несброшюрованный список избирателей во время досрочного голосования не нарушает чьи-либо права и не является свидетельством каких-либо нарушений. Листы списка имеют сквозную нумерацию, бюллетень выдается избирателям, включенным в список».

Выборы в Курганскую облдуму проходят с 11 по 13 сентября. Жители Зауралья также выбирают депутатов Шадринской гордумы и 22 районных дум.