В Минске жестоко задерживают участниц женского марша. ВИДЕО

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Акция в поддержку жителей Белоруссии у посольства республики. Екатеринбург, феминистки, цветы, акция в поддержку белоруссии
ОМОН задерживает участниц «женского марша» (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU
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Протесты в Белоруссии

В центре Минска собрались несколько сотен человек на «женский марш» протеста. Ранее это мероприятие призвала провести белорусская оппозиция. В результате сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали около 30 участниц акции протеста

«Милиция задержала около трех десятков манифестанток, которых увезли в автозаках», — передает ТАСС. По данным портала TUT.BY, женщины выкрикивали: «Света — наш президент» и «Маша, держись!». Представители правоохранительных органов попросили митингующих разойтись, но они этого не сделали.

После этого начались задержания. На кадрах с места событий видно, как пришедшие на протестную акцию сцепились руками, а сотрудники ОМОНа пытаются их продавить силой. После задержаний большая часть протестующих разошлась. Чуть позже митингующие вернулись.

Ранее экс-кандидант в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что глава республики не в состоянии остановить протестующих, так как жители республики готовы идти до конца. Политик добавила, что сами акции протеста могут видоизменяться в зависимости от действий силовых структур.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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