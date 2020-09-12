ОМОН задерживает участниц «женского марша» (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Протесты в Белоруссии

В центре Минска собрались несколько сотен человек на «женский марш» протеста. Ранее это мероприятие призвала провести белорусская оппозиция. В результате сотрудники правоохранительных органов Белоруссии задержали около 30 участниц акции протеста

«Милиция задержала около трех десятков манифестанток, которых увезли в автозаках», — передает ТАСС. По данным портала TUT.BY, женщины выкрикивали: «Света — наш президент» и «Маша, держись!». Представители правоохранительных органов попросили митингующих разойтись, но они этого не сделали.

После этого начались задержания. На кадрах с места событий видно, как пришедшие на протестную акцию сцепились руками, а сотрудники ОМОНа пытаются их продавить силой. После задержаний большая часть протестующих разошлась. Чуть позже митингующие вернулись.

Ранее экс-кандидант в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что глава республики не в состоянии остановить протестующих, так как жители республики готовы идти до конца. Политик добавила, что сами акции протеста могут видоизменяться в зависимости от действий силовых структур.