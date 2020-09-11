11 сентября 2020
10 сентября 2020

Наблюдатели на выборах в ЯНАО едва не подрались из-за стула

© Служба новостей «URA.RU»
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Общероссийское голосование. Челябинск, избирательный участок, голосование
На одном из участков наблюдатель потребовал себе место с лучшим обзором (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

На одном из избирательных участков в Салехарде (ЯНАО) 12 сентября произошел конфликт между общественными наблюдателями. Как сообщили URA.RU очевидцы случившегося, один из участников конфликта устроил скандал, требуя место с лучшим обзором.

«По мнению наблюдателя от одной из партий, пришедшего на участок лишь во второй половине дня, с предоставленного ему места было недостаточно хорошо видно все помещения для голосования, — поделился очевидец. — Наблюдатели от других политических объединений, находившиеся на участке с момента открытия, не были готовы перемещаться по первому требованию коллеги». Инициатор скандала начал предъявлять претензии другим наблюдателям.

В ситуацию пришлось вмешаться председателю УИК. Инцидент был задокументирован: наблюдатель посчитал случившееся нарушением и написал обращение по данному поводу.

По словам председателя Общественной палаты ЯНАО Дмитрия Заякина, места для наблюдения соответствуют требованиям законодательства и рекомендациям Роспотребнадзора. «На участке заявлено пять наблюдателей, организовано пять стульев. При это необходимо выдерживать дистанцию между участниками избирательного процесса. Мы были на этом участке перед открытием — там хороший обзор», — прокомментировал в разговоре с URA.RU Заякин, предположив, что всему виной стал эмоциональный настрой участников.

Выборы депутатов заксобрания ЯНАО и ряда муниципальных дум проходят 11—13 сентября. По итогам первого дня окружной избирком сообщал, что голосование идет без инцидентов.

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© Служба новостей «URA.RU»
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