Кончаловский получил награду Венецианского кинофестиваля. О победе объявила Кейт Бланшетт. ВИДЕО

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Всероссийский форум
Фильм Андрея Кончаловского получил приз Венецианского кинофестиваля Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» получил специальный приз Венецианского кинофестиваля. Трансляцию церемонии можно было увидеть на сайте фестиваля.

О призе Кончаловского объявило международное жюри во главе с актрисой Кейт Бланшетт, пишет ТАСС. Во время получения награды режиссер выразил благодарность своей жене Юлии Высоцкой, которая сыграла главную роль в фильме. Также Кончаловский поблагодарил продюсера Алишера Усманова.

«Дорогие товарищи» — исторический художественный фильм, по мотивам событий, произошедших в Новочеркасске в 1962 года. Тогда во время разгона забастовки рабочих электровозостроительного завода и других горожан было убито 26 человек, еще 87 получили ранения.

77-й ежегодный Венецианский международный кинофестиваль проходит со 2 по 12 сентября 2020 года. Жюри основного конкурса возглавляет австралийская актриса Кейт Бланшетт.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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