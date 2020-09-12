Фильм российского режиссера Андрея Кончаловского «Дорогие товарищи» получил специальный приз Венецианского кинофестиваля. Трансляцию церемонии можно было увидеть на сайте фестиваля.
О призе Кончаловского объявило международное жюри во главе с актрисой Кейт Бланшетт, пишет ТАСС. Во время получения награды режиссер выразил благодарность своей жене Юлии Высоцкой, которая сыграла главную роль в фильме. Также Кончаловский поблагодарил продюсера Алишера Усманова.
«Дорогие товарищи» — исторический художественный фильм, по мотивам событий, произошедших в Новочеркасске в 1962 года. Тогда во время разгона забастовки рабочих электровозостроительного завода и других горожан было убито 26 человек, еще 87 получили ранения.
77-й ежегодный Венецианский международный кинофестиваль проходит со 2 по 12 сентября 2020 года. Жюри основного конкурса возглавляет австралийская актриса Кейт Бланшетт.
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