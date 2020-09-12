Владимир Соловьев раскритиковал Михаила Ефремова и людей, которые его защищали Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета ДТП с участием актера Михаила Ефремова

Актер Михаил Ефремов не сделал для себя никаких выводов и не понял, что убил человека в аварии, произошедшей по его вине. Такое мнение в прямом эфире выразил телеведущий Владимир Соловьев, который также раскритиковал людей, защищавших артиста.

«Но Ефермов же опять говорит, что виноват Пашаев. Он не говорит, что это он виноват, потому что он человека убил. У него так и нет никакого раскаяния, у него нет боли, у него нет сочувствия. Он же человека убил. А ему наплевать», — сказал телеведущий в эфире youtube-канала «Соловьев Live», назвав актера «ничтожеством, алкоголиком, наркоманом и преступником».

Кроме того, он раскритиковал и адвоката Ефремова [Эльмана Пашаева], который, как считает журналист, сыграл важную роль в исходе судебного разбирательства, и звезд, поддерживающих актера. «Вы же все соучастники. Вы все, которые его отмазывали, которые делали вид, что все нормально. Вы вообще понимаете, о чем говорите?», — продолжил Соловьев.

В качестве примера он привел актера Ивана Охлобыстина. Ведущий отметил, что считает его замечательным актером и очень хорошим человеком. «Я понимаю, это его друг. Но у меня один вопрос: ну ведь нельзя не заметить, как тот человек, которого Охлобыстин знал, и с которым он дружил, превратился в чудовище, которое пьяным село за руль и убило совершенно невиновного человека», — спросил журналист.