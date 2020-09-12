12 сентября 2020

Ульяновский губернатор предложил выплачивать отцовский капитал

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Разное. Курган, отцовство, отец, папа с коляской, мужчина с коляской
Жителям Ульяновской области могут начать выплачивать отцовский капитал Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Ульяновские власти предложили ввести отцовский капитал для многодетных пап в дополнение к материнскому. Инициативу озвучил глава региона Сергей Морозов во время своего первого демографического послания.

«Самой весомой из вновь принятых мер может стать отцовский семейный капитал при рождении третьего и последующих детей в семье. Он станет дополнением к региональному материнскому капиталу», — приводит ТАСС слова Морозова.

Кроме того, глава региона заявил о необходимости расширить поддержку матерей. Сейчас материальная и нематериальная помощь оказывается женщинам в возрасте до 35 лет; губернатор считает, что возрастные рамки должны быть пересмотрены в большую сторону. В числе других инициатив — материнская зарплата на воспитание четвертого и последующих детей. «В самое ближайшее время Ульяновская область выйдет с такими инициативами на федеральный уровень», — заключил Морозов.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...