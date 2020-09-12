Ульяновский губернатор предложил выплачивать отцовский капитал

Ульяновские власти предложили ввести отцовский капитал для многодетных пап в дополнение к материнскому. Инициативу озвучил глава региона Сергей Морозов во время своего первого демографического послания.
«Самой весомой из вновь принятых мер может стать отцовский семейный капитал при рождении третьего и последующих детей в семье. Он станет дополнением к региональному материнскому капиталу», — приводит ТАСС слова Морозова.
Кроме того, глава региона заявил о необходимости расширить поддержку матерей. Сейчас материальная и нематериальная помощь оказывается женщинам в возрасте до 35 лет; губернатор считает, что возрастные рамки должны быть пересмотрены в большую сторону. В числе других инициатив — материнская зарплата на воспитание четвертого и последующих детей. «В самое ближайшее время Ульяновская область выйдет с такими инициативами на федеральный уровень», — заключил Морозов.