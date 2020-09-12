Избран губернатор ХМАО

Новый срок полномочий губернатора Югры Наталья Комарова рассчитан на пять лет Фото: Алексей Андронов © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора ХМАО в 2020 году

Наталья Комарова в третий раз стала губернатором ХМАО. Такое решение приняли депутаты окружной Думы на 42-м заседании парламента, передает корреспондент URA.RU.

«29 депутатов проголосовали за Комарову, три депутата за [Алексея] Савинцева, один за [Михаила] Сердюка», — прокомментировал результаты голосования вице-спикер думы ХМАО Александр Сальников. Избранный губернатор ХМАО поблагодарила парламентариев за доверие. «Уважаемые земляки, благодарю за доверие! Служу России, служу югорчанам», — прокомментировала Комарова.

С этим событием поздравил Комарову присутствующий в Ханты-Мансийске полномочный представитель президента России в УрФО Николай Цуканов. «Работа губернатора ХМАО будет сложнее в следующие пять лет. Надеюсь, что каждый год можно будет отмечать улучшение качества жизни югорчан», — отметил Цуканов.

Выборы главы ХМАО проходили по аналогии с 2015 годом. Парламентские партии предлагали своих кандидатов губернатору Тюменской области Александру Моору. Тот формировал список и отправлял его президенту России Владимиру Путину. Глава государства направил в окружной парламент три кандидатуры — Наталью Комарову («Единая Россия»), Михаила Сердюка («Справедливая Россия») и Алексея Савинцева (КПРФ). Итоговое решение принимали депутаты региональной Думы.