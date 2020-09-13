В России новый тренд в развитии пандемии коронавируса

За сутки COVID подтвердили у 5 449 россиян Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Вторые сутки в России сокращается число новых случаев коронавируса. Если в течение недели суточный прирост заболевших каждый день увеличивался, то теперь количество новых случаев постепенно снижается. В воскресенье вирус подтвердили у 5 449 россиян, что на 39 меньше, чем в субботу.

«За сутки в России — 5 449 новых случаев коронавируса, полностью выздоровело 2 690 человек», — сообщают в оперштабе по борьбе с COVID-19. За сутки умерли 94 россиян, это на 25 человек меньше, чем сутками ранее.

Лидером по числу заболевших снова стала Москва (+650 больных). На втором месте Санкт-Петербург (+206 больных). Замыкает тройку самых зараженных регионов Московская область (+166 больных).

Во многих регионах УрФО число новых заражений коронавирусом примерно одинаковое несколько дней подряд. В Свердловской области за сутки инфекцию подтвердили у 131 человек, что на три больше, чем днем ранее. Вторым оказался ХМАО (+78 больных). Немного снизилось количество зараженных в Челябинской области (+61 больной), Пермском крае (+57 больных) и Тюменской области (+55 больных). В ЯНАО коронавирус подтвердился у 50 человек. Меньше всего новых случаев COVID выявили в Курганской области (+27).

Ранее доктор и телеведущий Александр Мясников призвал россиян радоваться росту новых случаев COVID-19, передает «Ридус». По словам, так быстрее сформируется популяционный иммунитет. Всего в России коронавирус подтвердили у 1 062 811 человек, 18 578 из них погибли.