Оппозиционные города ЯНАО оказались в аутсайдерах на выборах

На данный момент явка на выборах в ЯНАО составляет 34,88%. Об этом URA.RU сообщили в региональном избиркоме. Самая низкая активность избирателей наблюдается в городах на западе округа, которые традиционно отличаются протестными настроениями.
«На сегодняшнее утро, на 10:00, проголосовало 34,88% или 127 137 избирателей. В лидерах у нас остается Красноселькупский район (63,21%), затем идут Ямальский (60,87%) и Тазовский районы (49,01%)», — рассказал заместитель председателя избиркома ЯНАО Игорь Горелик. Самая низкая явка наблюдается в трех крупных городах — Новом Уренгое (31,51%), Ноябрьске (25,82%) и Муравленко (24,89%). Столица округа Салехард показывает средние результаты с явкой в 42,12%.
По итогам первого дня выборов избирком ЯНАО отчитывался о явке в 17,6%, на участки пришли 64 208 человек. Учитывая досрочное голосование, явка составляла 21,75%. Эксперты прогнозировали спад активности избирателей в выходные.
Ранее опрошенные URA.RU политологи предсказывали, что Новый Уренгой и Ноябрьск, которые известны оппозиционными настроениями, покажут самую интригующую гонку на выборах. Специалисты полагали, что в обоих городах будет наибольшее количество провокаций, а оппоненты власти проявят себя. Социологические опросы, однако, показывали, что ожесточенной борьбы не будет.
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