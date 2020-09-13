Губернатор Моор примет участие в выборах главы ХМАО

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Пресс-кнференция губернатора тюменской области Александра Моора. Тюмень, моор александр
Губернатор Александр Моор находитс в рабочей поездке в Югре Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Губернатор Тюменской области Александр Моор находится с рабочей поездкой в Ханты-Мансийске, где сегодня выбирают главу ХМАО. Об этом сообщает региональный оперштаб. Также Моор планирует принять участие в заседании окружной думы и инаугурации губернатора Ханты-Мансийского округа.

«13 сентября губернатор Александр Моор работает в Ханты-Мансийске. В программе поездки главы Тюменской области — участие в заседании думы Югры и торжественной церемонии вступления в должность губернатора Ханты-Мансийского автономного округа», — указано в сообщении оперштаба.

В августе губернатор Моор внес на рассмотрение президенту России Владимиру Путину список кандидатов на должность главы ХМАО. Глава государства предложил рассмотреть трех из них: врио губернатора Югры Наталью Комарову, депутатов окружной думы Алексея Савинцева и Михаила Сердюка.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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