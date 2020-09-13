Автоэксперт придумал, как экономить на платных дорогах

Минтранс хочет сделать дороги платными для машин, чтобы развивать общественный транспорт Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Россиянам придется кооперироваться между собой и ездить по несколько человек в одном автомобиле, чтобы экономить на платных дорогах, которые предлагает ввести Минтранс РФ. Такой прогноз в беседе с URA.RU сделал президент федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук.

Ранее в Минтрансе заявили о возможности введения бесплатного проезда в общественном транспорте в России к 2035 году, пишет RNS . Главное условие для этого: оплата проезда по большинству дорог на личных автомобилях. «Уже сейчас двум-трем приятелям дешевле доехать до места на такси, чем на общественном транспорте. Если дороги будут платными, то люди будут ездить по несколько человек в машине, чтобы делить оплату», — ожидает Форманчук.

Идею введения платных дорог автоэксперт назвал несвоевременной. По словам Форманчука, прежде чем брать деньги за проезд по дорогам на частных машинах, властям сначала следует сделать общественный транспорт комфортным. «Сейчас в общественный транспорт без стыда зайти невозможно. Убогие холодные трамваи. Маршрутки с непонятными водителями ездят. С этим надо разобраться, а не нужно повышать градус общественной напряженность, говоря о платных дорогах», — считает собеседник.

Ранее предложение Минтранса раскритиковал экономист Максим Кривелевич. В разговоре с URA.RU он заявил, что введение платных дорог затормозить экономический рост, поскольку производителям нужно перевозить продукт на склады, складам в магазины, а потребителям везти домой. Поэтому реализация идеи может спровоцировать подорожание производства и продуктов.