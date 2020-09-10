Эксперты уверены, власти не введут бесплатный проезд в общественном транспорте Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Инициатива Минтранса РФ сделать через 15 лет бесплатным проезд в автобусах станет «геноцидом» для водителей и тормозом для экономики России. Этому не суждено сбыться, заявили URA.RU председатель федерации автовладельцев России в Свердловской области Кирилл Форманчук и экономист, доцент кафедры «Финансы и кредит» ДВФУ Максим Кривелевич.

Российский Минтранс 11 сентября предложил к 2035 году сделать бесплатным проезд в общественном транспорте. Однако личные авто станут обходиться дороже, с 2025 года ведомство собирается начать делать все дороги платными.

«Мы подошли к пику, когда в городах некуда дороги расширять, а за городом это дорого. И государство переложит проблему на автомобилистов. Сделают платные дороги, а бесплатный транспорт не сделают. Уже говорили: „Введем акцизы на бензин и отменим транспортный налог“. И не отменили транспортный налог. Я считаю, это все геноцид водителей», — заявил автоэксперт Кирилл Форманчук.

Председатель федерации автовладельцев подчеркнул, что вводить по России платные дороги это все равно, что приватизировать их. Государство и так берет с автовладельцев целевой налог на транспорт, который идет на строительство дорог, отмечает Форманчук. Если за проезд по ним водителю придется еще и платить, то это будет тот еще «успех», уверен он.

В возможность воплощения новой идеи не верит и экономист Максим Кривелевич. Экономист уверен, что заявление Минтранса о бесплатном транспорте это информационный шум, чтобы убедить россиян в нормальности платных дорог.

«Идея космического масштаба и космической же глупости. Это заявление — разумный тактический ход для продвижения совершенно других вещей. Если вы за что-то не платите, то за это платит кто-то другой. Доля нефтегазовых доходов в бюджете сильно упала. На первую строчку выходят налоги, которые взимаются непосредственно с доходов, расходов и имущества граждан», — говорит Максим Кривелевич.

Эксперт уверен, что введение платных дорог затормозит экономический рост, поскольку производителям нужно перевозить продукт на склады, складам в магазины, а потребителям везти домой. Реализация идеи может спровоцировать подорожание многих производств и продуктов. Зато заставить людей смириться с мыслью о том, что конкретная дорога станет платной, таким заявлением можно, считает Кривелевич. Ведь тогда, на фоне общей перспективы, это не будет казаться проблемой.