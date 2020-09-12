Милонов объяснил, почему Ленина выгоднее захоронить

Стоимость захоронения тела Владимира Ленина даже с учетом всех общероссийских мероприятий не превысит расходы на его годовое содержание в Мавзолее. Таким мнением с URA.RU поделился депутат Госдумы РФ Виталий Милонов.
«Стоимость захоронения мало будет отличаться от стоимости содержания тела Ленина в течение года», — заявил Милонов. По его мнению, какой бы противоречивой фигурой не являлся Владимир Ильич, похоронить его нужно со всеми полагающимися церемониями, которые положены при захоронении руководителя.
Местом захоронения Ленина должно стать кладбище. По словам Милонова, следует пресечь тренд на похороны знаменитых людей у Кремлевской стены. Освободившийся мавзолей депутат предложил использовать в качестве музея, посвященного российскому революционеру.
Ранее Союз архитекторов России запустил конкурс на лучшую концепцию использования Мавзолея Владимира Ленина после его захоронения. По словам главы союза Николая Шумакова, которые приводит RT, конкурс не является политическим, а служит для сбора идей на будущее.
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