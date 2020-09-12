12 сентября 2020

В протестном регионе России выбрали губернатора

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание Административной комиссии. Курган, депутат, чиновник, руки в замок, руки
КРесло губернатора занял врио главы региона Юрий Бездудный Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Собрание депутатов Ненецкого автономного округа (НАО) определилось с главой региона. В результате голосования губернатором избран врио главы округа Юрий Бездудный.

«По итогам открытого голосования губернатором Ненецкого округа избран Бездудный Юрий Васильевич», — цитирует ТАСС председателя заксобрания Александра Лутовинова. По его словам, Бездудный получил большинство голосов парламентариев — 14 из 19.

Юрий Бездудный известен как один из инициаторов слияния Ненецкого-автономного округа и Архангельской области. Однако идея вызвала у жителей НАО неприятие — в регионе начались протесты. В итоге главы Архангельской области и округа решили вместо объединения регионов усилить их экономическую интеграцию.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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