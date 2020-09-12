В протестном регионе России выбрали губернатора

Собрание депутатов Ненецкого автономного округа (НАО) определилось с главой региона. В результате голосования губернатором избран врио главы округа Юрий Бездудный.
«По итогам открытого голосования губернатором Ненецкого округа избран Бездудный Юрий Васильевич», — цитирует ТАСС председателя заксобрания Александра Лутовинова. По его словам, Бездудный получил большинство голосов парламентариев — 14 из 19.
Юрий Бездудный известен как один из инициаторов слияния Ненецкого-автономного округа и Архангельской области. Однако идея вызвала у жителей НАО неприятие — в регионе начались протесты. В итоге главы Архангельской области и округа решили вместо объединения регионов усилить их экономическую интеграцию.
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