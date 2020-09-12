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Три города тянут вниз явку на выборах пермского губернатора

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Выборы губернатора. Пермь 2020, кабинки для голосования, выборы 2020
Явка на выборах губернатора составила 26,82% Фото: Алексей Глазырин © URA.RU
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Выборы губернатора Пермского края в 2020 году

Явка на выборах губернатора Пермского края составила 26,82%. Меньше всего избирателей проголосовало в территориях края, известные своими протестными настроениями: Березниках, Александровске и Краснокамске.

«Самая низкая активность наблюдается в Березниках (14,45%), Александровске (17,66%) и Краснокамске (19,18%)», — отметили в крайизбиркоме. Невысокая явка на выборах отмечается и в Перми, где проголосовало 19,84% избирателей (153157 человек).

Наиболее активно пока голосуют жители Косинского, Юсьвинского и Кишертского муниципальных округов (57,53%, 52,13%, 51,22%, соответственно). По данным на 12 часов местного времени в крае проголосовало 535 308 человек.

URA.RU рассказывало о протестах, которые проходили в Александровске, Березниках и Краснокамске. Жители этих территорий выходили на митинги из-за укрупнения больниц и школ, а также выражали недовольство ситуацией с невыплатой зарплат на предприятиях.

Впервые выборы проходят три дня, с 11 по 13 сентября. На пост главы региона претендуют четыре кандидата: Ксения Айтакова от КПРФ, Евгений Козлов от «Патриотов России», самовыдвиженец Дмитрий Махонин и Олег Постников от ЛДПР.

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© Служба новостей «URA.RU»
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