На свердловских выборах подросла явка, но грянул первый скандал

Свердловчане пошли на участки для голосования Фото: Илья Московец © URA.RU

Явка на голосовании в Свердловской области выровнялась, однако разразился первый скандал: оппозиция упрекает власти в использовании админресурса на выборах в свердловских городах. Как сообщила URA.RU коммунистка Наталья Крылова, на довыборах депутата гордумы в Асбесте родители учеников школы №30 в день тишины 12 сентября получили листовки с персональными призывами голосовать за местного профсоюзного лидера Леонида Ремезова.

Оппозиционерка подозревает городские власти в использовании админресурса и персональных данных асбестчан. «Они… раскидали персональные приглашения на выборы с агитацией за Ремезова каждому взрослому жителю 3-го избирательного округа с указанием их фамилии имя отчество, домашнего адреса, а если у родителей учатся дети в 30-й школе, то в агитационном листке Ремезова указано в каком классе учиться их ребенок и что родителям необходимо проголосовать за единоросса», — рассказала Крылова. Стоит отметить, что Ремизов идет на выборы как самовыдвиженец, а не представитель «Единой России».

В областной избирательной комиссии URA.RU заверили, что голосование проходит без нарушений. Общая явка на всех выборах в регионе растет, и на 12.00 достигла 10,23%. «Всего проголосовали 18 988 избирателей. Явка избирателей на довыборах депутата Заксобрания — 10,16%. Проголосовали 12 832 человека», — рассказали в избиркоме. Сотрудники комиссии отмечают, что на участках присутствует почти 200 наблюдателей. Кроме того, за соблюдением законности голосования следят 91 член УИК с правом совещательного голоса, в том числе 44 по Краснотурьинскому избирательному округу и 47 — на местных выборах. На текущий момент времени избирком не фиксирует серьезных нарушений.

Всего на Среднем Урале разыгрывается 25 депутатских мандатов, в том числе, 1 — в свердловском заксобрании и 24 в муниципальных думах. Полностью переизбирается только дума Махневского муниципального образования, состоящая из 10 депутатов.