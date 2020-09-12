Выборы губернатора ХМАО раскололи ЛДПР

Один из либерал-демократов обрушился с публичной критикой методов работы партии Фото: Константин Щербина © URA.RU

новость из сюжета Выборы губернатора ХМАО в 2020 году

Депутат окружной думы ХМАО Игорь Винников (ЛДПР) поддержал кандидатуру Натальи Комаровой на посту главы региона. По его словам, он получил много обращений в поддержку действующего губернатора и не считает возможным пойти против мнения своих избирателей. Об этом он сказал на 42 заседании думы, передает журналист URA.RU из зала заседаний.

«К нам на фракцию и лично мне пришла огромная пачка писем от общественных организаций, предприятий. Это письма в вашу, [Наталья Владимировна], поддержку. Суть сводится к одному — нам нужна стабильность», — заявил Винников, отметив, что будет голосовать за Комарову.

Таким образом Винников пошел против мнения другого члена ЛДПР Виктора Сысуна, который предложил вернуться к прямым выборам губернатора ХМАО, а нынешнее голосование отменить. Винников также заявил, что во многом не разделяет методы, которыми в регионе работают либерал-демократы, вспомнив поддерживаемую партией голодовку в Сургуте и махинации с деньгами из депутатского фонда. «Такое поведение больно бьет по репутации ЛДПР и подрыву института парламентаризма. Поэтому мой звонок в том, что партия ЛДПР приступает к перезагрузке в новом времени», — добавил Винников. Координатор регионального отделения либерал-демократов в ХМАО Евгений Данников не ответил на звонки журналиста URA.RU.

Ранее URA.RU писало, что Наталья Комарова в третий раз стала губернатором ХМАО. 29 депутатов проголосовали за Комарову, три депутата за Алексея Савинцева (КПРФ), один за Михаила Сердюка (Справедливая Россия).