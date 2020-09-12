12 сентября 2020
11 сентября 2020

Заморозки ожидаются в Курганской области

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Курган морозы , зима, мороз, холод
Температура воздуха в регионе опустится до -2 градусов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области в ночь на 14 сентября температура воздуха опустится до -2 градусов. Об этом сообщили представители регионального центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМС).

«Ночью 14 сентября местами по области ожидаются заморозки», — указано на сайте ЦГМС. Температура воздуха и опустится до -2 градусов.

Уже днем 14 сентября температура воздуха поднимется до +21 градуса. Скорость ветра достигнет 11 метров в секунду.

Первые осенние заморозки пришли в регион 8 сентября. В Кургане заморозки ожидают в третьей декаде сентября. В эти дни температура воздуха в городе может опуститься до -4 градусов.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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