Выяснилось, как заранее обнаружить новую волну коронавируса

Перед вспышкой коронавируса люди ищут в интернете информацию о симптомах COVID-19 Фото: Анна Майорова © URA.RU

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Вспышку коронавируса можно предсказать с помощью запросов пользователей поисковой системы Google. К такому выводу пришли специалисты Massachusets General Hospital.

Ученые установили, что за несколько недель до заболевания коронавирусом люди писали поисковые запросы на тему проблем с желудочно-кишечным трактом и потерей аппетита (симптомы коронавируса). Всего были изучены запросы интернет-пользователей 15 штатов США. Используя сервис Google Trends, исследователи обнаружили наиболее сильную корреляцию между возросшим интересом к этим темам и ростом числа зараженных COVID-19. «Google Trends может быть ценным инструментов прогнозирования пандемий», — приводит слова из исследования американских специалистов Forbes.

Исследователи отметили, что наиболее сильная корреляция запросов на тему симптомов коронавируса наблюдалась в перерыве между скачком интереса и увеличением числа случаев заражения. Они добавили, что в 2009 году работники Google уже рассказывали про такую методику отслеживания вспышек инфекции на примере сезонного гриппа.

Ранее ученые из Сингапура разработали систему датчиков, способных зафиксировать симптомы коронавируса, и внедрили ее в обычную защитную маску, передает агентство Nation News. Тем временем, вирусолог Анатолий Альтштейн считает, что начало второй волны коронавируса в РФ придется на последние месяцы осени, пишет «Национальная служба новостей».