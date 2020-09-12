Неизвестные расстреляли окно в спортзале у Максима Лазарева Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Заксобрание Ямала в 2020 году

Неизвестные расстреляли из пневматического оружия окно в спортзале руководителя регионального отделения партии «Справедливая Россия» Максима Лазарева. Как рассказал URA.RU сам кандидат в законодательное собрание, инцидент может быть связан с его политической деятельностью

«Вчера я пошел в позаниматься в свой спортзал. Когда открыл жалюзи увидел, что окно все изрешечено, — сообщил Лазарев. — Отверстия в стекле, характерные для „пневматики“, на подоконнике валялись металлические шарики — пульки, порядка десяти штук». По словам политика, камер видеонаблюдения в секторе, где находится расстрелянное окно, нет.

Ущерб от случившегося Лазарев счел незначительными, поэтому подавать заявление в правоохранительные органы не стал. Однако рассказал, что стал более осторожным в темное время суток: «Мало ли, что у этих людей на уме».

Предположений о том, кто совершил обстрел, политик в разговоре с корреспондентом выдвигать не стал. Однако он уверен, что эти же люди некоторое время назад похитили агитационные материалы, которые затем расклеили на доме Лазарева.

Голосование по выборам в окружное заксобрание ЯНАО завершится в 20.00 13 сентября. По состоянию на 14.00, общая явка избирателей составила 39,9%, самыми активными стали Красноселькупский и Ямальский районы, где на участках уже побывали свыше 63% избирателей.

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